Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

ЦСКА хотел приобрести нападающего "Спартака" - источник

Нападающий московского "Спартака" был интересен ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, ЦСКА интересовался возможностью приобретения нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде, однако форвард не намерен переходить в другой российский клуб ввиду отсутствие еврокубков.

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за столичный "Спартак" во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. По итогам прошлого сезона форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в 15 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.

Источник: "СЭ".

