Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

"Динамо" может открыть футбольную школу в столице Иордании

В пресс-службе "Динамо" заявили о планах открыть футбольную школу в Иордании.
Фото: ФК "Динамо"
"Планируется открытие футбольной школы "Динамо" в Иордании — в рамках сотрудничества с действующей футбольной академии в столице страны, Аммане", — приводит сообщение пресс-службы клуба "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что с открытием учреждения "Динамо" ставит цель предоставить молодому поколению футболистов возможности для выступлений в местных и региональных турнирах. Кроме того, в школе намерены создать безопасную спортивную среду, способствующую физическому, интеллектуальному и моральному росту юных игроков.

Ранее стало известно, что председатель совета директоров московской команды Дмитрий Гафин сообщил о запуске нового филиала клуба в Буркина-Фасо. На данный момент общее количество школ и филиалов "Динамо" в России и за ее пределами превышает 150.

