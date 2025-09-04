"Динамо" может открыть футбольную школу в столице Иордании

"Планируется открытие футбольной школы "Динамо" в Иордании — в рамках сотрудничества с действующей футбольной академии в столице страны, Аммане", — приводит сообщение пресс-службы клуба "Спорт-Экспресс".
Отмечается, что с открытием учреждения "Динамо" ставит цель предоставить молодому поколению футболистов возможности для выступлений в местных и региональных турнирах. Кроме того, в школе намерены создать безопасную спортивную среду, способствующую физическому, интеллектуальному и моральному росту юных игроков.
Ранее стало известно, что председатель совета директоров московской команды Дмитрий Гафин сообщил о запуске нового филиала клуба в Буркина-Фасо. На данный момент общее количество школ и филиалов "Динамо" в России и за ее пределами превышает 150.
Фото: ФК "Динамо"