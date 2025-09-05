Защитник ЦСКА высказался об игре команды до международного перерыва

- ЦСКА сейчас на хорошем ходу. Мы здорово начали сезон. Вся команда выкладывается на максимум, делает всё возможное. Надеюсь, после паузы на сборные мы продолжим в том же духе, - сказал Лукин Legalbet.
Матвей Лукин выступает за ЦСКА с 2022 года. За этот период российский защитник принял участие в 39 матчах за красно-синих во всех турнирах, забив 2 гола.
На данный момент подопечные Фабио Челестини располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 15 очков в семи сыгранных турах.
Защитник ЦСКА Матвей Лукин оценил выступление "армейцев" на старте нового сезона.
Фото: Global Look Press