Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
БеларусьЗавершен
Дания
0 - 0 0 0
ШотландияЗавершен
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
ХорватияЗавершен
Швейцария
4 - 0 4 0
КосовоЗавершен
Молдова
0 - 4 0 4
ИзраильЗавершен
Италия
5 - 0 5 0
ЭстонияЗавершен
Черногория
0 - 2 0 2
ЧехияЗавершен
Словения
2 - 2 2 2
ШвецияЗавершен
Исландия
5 - 0 5 0
АзербайджанЗавершен

Защитник ЦСКА высказался об игре команды до международного перерыва

Защитник ЦСКА Матвей Лукин оценил выступление "армейцев" на старте нового сезона.
Фото: Global Look Press
- ЦСКА сейчас на хорошем ходу. Мы здорово начали сезон. Вся команда выкладывается на максимум, делает всё возможное. Надеюсь, после паузы на сборные мы продолжим в том же духе, - сказал Лукин Legalbet.

Матвей Лукин выступает за ЦСКА с 2022 года. За этот период российский защитник принял участие в 39 матчах за красно-синих во всех турнирах, забив 2 гола.

На данный момент подопечные Фабио Челестини располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 15 очков в семи сыгранных турах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится