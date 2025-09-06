Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Круговой рассказал об атмосфере в ЦСКА при Челестини

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о работе с Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы не смотрим на место в таблице. Я всем ребятам говорю: "Не надо биться за первые места в каждом матче. Надо выходить и выигрывать, чтобы добиваться серьёзных высот". Атмосфера в ЦСКА хорошая с первого дня, как пришёл Фабио", - цитирует Кругового "Чемпионат".

Летом текущего года Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА после ухода Марко Николича. Ранее Челестини работал в ряде швейцарских клубов и становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка Швейцарии.

После 7 сыгранных туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с "Ростовом", который располагается на 14 строчке с 5 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится