Круговой рассказал об атмосфере в ЦСКА при Челестини

"Мы не смотрим на место в таблице. Я всем ребятам говорю: "Не надо биться за первые места в каждом матче. Надо выходить и выигрывать, чтобы добиваться серьёзных высот". Атмосфера в ЦСКА хорошая с первого дня, как пришёл Фабио", - цитирует Кругового "Чемпионат".
Летом текущего года Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА после ухода Марко Николича. Ранее Челестини работал в ряде швейцарских клубов и становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка Швейцарии.
После 7 сыгранных туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с "Ростовом", который располагается на 14 строчке с 5 баллами в своем активе.
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о работе с Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА