"Понятно, что у Жерсона есть класс. Но я думаю, что в России без желания, без работоспособности любому футболисту будет сложно. Это не только про него. Если ты не бегаешь, не двигаешься, то одним мастерством здесь не вывезти. Он хорошо тренировался последние недельные циклы. Думаю, что он немножко передохнёт и покажет себя во всей красе", - цитирует Горшкова "Чемпионат".
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 25 миллионов евро.
После 7 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 8 туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
"Одним мастерством в России не вывезти". Игрок "Зенита" - о Жерсоне
Защитник "Зенита" Юрий Горшков высказался об игре полузащитника Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"