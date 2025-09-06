Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

"Спартак" отказал двум клубам РПЛ в аренде Зорина - источник

Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин интересен нескольким клубам РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, этим летом московский "Спартак" отказал грозненскому "Ахмату" и самарским "Крыльям Советов" в аренде полузащитника Даниила Зорина.

В прошлом сезоне Даниил Зорин выступал за грозненский "Ахмат" на правах аренды - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. На счету полузащитника 20 матчей в составе красно-белых, 3 забитых гола и 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 700 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Источник: "СЭ".

