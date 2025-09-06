По информации источника, этим летом московский "Спартак" отказал грозненскому "Ахмату" и самарским "Крыльям Советов" в аренде полузащитника Даниила Зорина.
В прошлом сезоне Даниил Зорин выступал за грозненский "Ахмат" на правах аренды - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. На счету полузащитника 20 матчей в составе красно-белых, 3 забитых гола и 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 700 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: "СЭ".
"Спартак" отказал двум клубам РПЛ в аренде Зорина - источник
Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин интересен нескольким клубам РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"