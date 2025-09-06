Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Новичок ЦСКА рассказал, почему решил перейти в стан "армейцев"

Новичок ЦСКА Рамиро Ди Лучано рассказал, почему решил перейти в российский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Перед переходом я знал, что ЦСКА — очень большой клуб, который постоянно борется за высокие места, так что для меня это отличная возможность продемонстрировать весь свой талант. Хочу заслужить место в стартовом составе и показать, какой я игрок и человек", - цитирует Ди Лучано Sport24.

Рамиро Ди Лучано перешел в ЦСКА из аргентинского "Банфилда" в летнее трансферное окно за 1,1 миллиона евро и заключил трехлетний контракт. Защитник провел за московский клуб во всех турнирах 1 матч и не отметился результативными действиями.

После 7 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 8 туре РПЛ команда Фабио Челестини сыграет на выезде с "Ростовом", который занимает 14 место в таблице с 5 баллами.

