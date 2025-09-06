"Перед переходом я знал, что ЦСКА — очень большой клуб, который постоянно борется за высокие места, так что для меня это отличная возможность продемонстрировать весь свой талант. Хочу заслужить место в стартовом составе и показать, какой я игрок и человек", - цитирует Ди Лучано Sport24.
Рамиро Ди Лучано перешел в ЦСКА из аргентинского "Банфилда" в летнее трансферное окно за 1,1 миллиона евро и заключил трехлетний контракт. Защитник провел за московский клуб во всех турнирах 1 матч и не отметился результативными действиями.
После 7 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 8 туре РПЛ команда Фабио Челестини сыграет на выезде с "Ростовом", который занимает 14 место в таблице с 5 баллами.
Новичок ЦСКА рассказал, почему решил перейти в стан "армейцев"
Фото: ПФК ЦСКА