Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
0 - 1 0 1
СербияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
АндорраЗавершен
Армения
0 - 5 0 5
ПортугалияЗавершен
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 3 5 3
СьонЗавершен

Тренировку сборной России в Дохе пропускает один футболист - источник

Полузащитник Андрей Мостовой отсутствовал на тренировке сборной России перед матчем с Катаром.
Фото: РФС
По сообщению "Матч ТВ", Мостовой остался в отеле на процедурах, остальные работают в общей группе.

Национальная команда России сыграла вничью со сборной Иордании в товарищеском матче (0:0), встреча проходила в Москве, на "Лукойл Арене". Завтра, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с Катаром - матч состоится в Эр-Райане, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по столичному времени.

Андрей Мостовой в матче с Иорданией провёл на поле 62 минуты и не отметился результативными действиями.

