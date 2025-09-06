По сообщению "Матч ТВ", Мостовой остался в отеле на процедурах, остальные работают в общей группе.
Национальная команда России сыграла вничью со сборной Иордании в товарищеском матче (0:0), встреча проходила в Москве, на "Лукойл Арене". Завтра, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с Катаром - матч состоится в Эр-Райане, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по столичному времени.
Андрей Мостовой в матче с Иорданией провёл на поле 62 минуты и не отметился результативными действиями.
Тренировку сборной России в Дохе пропускает один футболист - источник
Полузащитник Андрей Мостовой отсутствовал на тренировке сборной России перед матчем с Катаром.
Фото: РФС