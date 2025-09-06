"Таких защитников, как он, который может сыграть и в центре, и с краю без потери в качестве, в России в принципе нет", - передаёт слова Карпина "Чемпионат".
Ранее в СМИ главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий назвал Александра Сильянова средним защитником.
В этом сезоне футболист провёл 10 игр в составе "Локомотива" и забил один гол. Также в его активе 11 матчей за сборную России, за которые он забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что завтра, 7 сентября, команда Валерия Карпина сыграет со сборной Катара в Эр-Райане. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
Карпин отреагировал на критику Слуцкого в сторону Сильянова
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику Леонида Слуцкого в отношении защитника Александра Сильянова.
Фото: РФС