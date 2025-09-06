Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
0 - 1 0 1
СербияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
АндорраЗавершен
Армения
0 - 5 0 5
ПортугалияЗавершен
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 3 5 3
СьонЗавершен

Карпин отреагировал на критику Слуцкого в сторону Сильянова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику Леонида Слуцкого в отношении защитника Александра Сильянова.
Фото: РФС
"Таких защитников, как он, который может сыграть и в центре, и с краю без потери в качестве, в России в принципе нет", - передаёт слова Карпина "Чемпионат".

Ранее в СМИ главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий назвал Александра Сильянова средним защитником.

В этом сезоне футболист провёл 10 игр в составе "Локомотива" и забил один гол. Также в его активе 11 матчей за сборную России, за которые он забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что завтра, 7 сентября, команда Валерия Карпина сыграет со сборной Катара в Эр-Райане. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится