Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
0 - 1 0 1
СербияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
АндорраЗавершен
Армения
0 - 5 0 5
ПортугалияЗавершен
Австрия
1 - 0 1 0
Кипр2 тайм
Ирландия
1 - 2 1 2
Венгрия2 тайм
Сан-Марино
0 - 5 0 5
Босния и Герцеговина2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 3 5 3
СьонЗавершен

"Им виднее". Соболев высказался о непопадании в сборную России

Форвард "Зенита" Александр Соболев ответил на вопрос о непопадании в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
"В сборную меня уже давно не вызывают. Есть тренерский штаб, который определяет футболистов. Им виднее. Диалога с главным тренером не было. Тренерский штаб так решил, значит так надо", - цитирует Соболева "СЭ".

Нападающий "Зенита" Александр Соболев не попал в список сборной России на сентябрьский сбор, в который были включены 30 футболистов. Последним матчем Соболева в футболке национальной команды стала товарищеская игра против Кубы, которая состоялась в ноябре 2023 года и завершилась со счетом 8:0 в пользу россиян. Соболев записал тогда на свой счет гол и результативную передачу.

В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в 8 встречах за "Зенит", в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми ассистами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится