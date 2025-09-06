"Им виднее". Соболев высказался о непопадании в сборную России

"В сборную меня уже давно не вызывают. Есть тренерский штаб, который определяет футболистов. Им виднее. Диалога с главным тренером не было. Тренерский штаб так решил, значит так надо", - цитирует Соболева "СЭ".
Нападающий "Зенита" Александр Соболев не попал в список сборной России на сентябрьский сбор, в который были включены 30 футболистов. Последним матчем Соболева в футболке национальной команды стала товарищеская игра против Кубы, которая состоялась в ноябре 2023 года и завершилась со счетом 8:0 в пользу россиян. Соболев записал тогда на свой счет гол и результативную передачу.
В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в 8 встречах за "Зенит", в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми ассистами.
Фото: ФК "Зенит"