Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Лучший защитник прошлого сезона РПЛ мог перейти этим летом в "Спартак"

Мойзес мог сменить клубную прописку.
Фото: ПФК ЦСКА
Как стало известно источнику, центральный защитник ЦСКА Мойзес мог этим летом перейти в другой московский клуб. Сообщается, что агенты предлагали услуги игрока "Спартаку".

Отмечается, что на данный момент трансфер невозможен, так как бразилец близок к продлению соглашения с "армейцами".

Мойзес играет за ЦСКА с 2022 года. Нынешнее трудовое соглашение 30-летнего игрока с клубом истекает в июне 2026 года. В этом сезоне футболист провел 11 матчей в составе красно-синих во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Напомним, по итогам прошлого сезона Мойзес был признан лучшим защитником РПЛ.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -7
  • Не нравится