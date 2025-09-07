Как стало известно источнику, центральный защитник ЦСКА Мойзес мог этим летом перейти в другой московский клуб. Сообщается, что агенты предлагали услуги игрока "Спартаку".
Отмечается, что на данный момент трансфер невозможен, так как бразилец близок к продлению соглашения с "армейцами".
Мойзес играет за ЦСКА с 2022 года. Нынешнее трудовое соглашение 30-летнего игрока с клубом истекает в июне 2026 года. В этом сезоне футболист провел 11 матчей в составе красно-синих во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Напомним, по итогам прошлого сезона Мойзес был признан лучшим защитником РПЛ.
Источник: "СЭ"
Лучший защитник прошлого сезона РПЛ мог перейти этим летом в "Спартак"
Мойзес мог сменить клубную прописку.
Фото: ПФК ЦСКА