Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Бывший игрок "Спартака" поделился ожиданиями от матча между сборными Катара и России

Бывший игрок "Спартака" Игорь Ледяхов высказался перед товарищеским матчем между сборными Катара и России.
Фото: РФС
- Состав на матч с Катаром поменяется. Сегодня выйдут основные футболисты сборной. Команда у нас боеспособная. В матче с Катаром будет иной результат, нежели с Иорданией, - сказал Ледяхов "РБ Спорт".

Товарищеский матч между национальными сборными России и Катара состоится сегодня, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.

Напомним, 4 сентября состоялся товарищеский матч между сборной России и национальной командой Иордании - участником ЧМ-2026. Встреча прошла на стадионе "Спартака" "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 0:0.

