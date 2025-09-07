Бывший игрок "Спартака" поделился ожиданиями от матча между сборными Катара и России

- Состав на матч с Катаром поменяется. Сегодня выйдут основные футболисты сборной. Команда у нас боеспособная. В матче с Катаром будет иной результат, нежели с Иорданией, - сказал Ледяхов "РБ Спорт".
Товарищеский матч между национальными сборными России и Катара состоится сегодня, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.
Напомним, 4 сентября состоялся товарищеский матч между сборной России и национальной командой Иордании - участником ЧМ-2026. Встреча прошла на стадионе "Спартака" "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 0:0.
Фото: РФС