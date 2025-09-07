Мусаев и Челестини созвонились после конфликта в матче ЦСКА - "Краснодар"

- Звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла после матча ЦСКА — "Краснодар" из-за удаления Кордобы. Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции, - сообщает источник "Чемпионата".
Напомним, матч седьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между столичным ЦСКА и "Краснодаром" закончился вничью со счетом 1:1. Матвей Кисляк вывел хозяев вперед, однако спустя 8 минут сравнял и установил окончательный счет Джон Кордоба, который вскоре был удален за фол на Мойзесе, что и стало причиной конфликта между тренерами.
На данный момент "Краснодар" лидирует в РПЛ с 16 очками, ЦСКА располагается на втором месте с 15 баллами.
