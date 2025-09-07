Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
Болгария2 тайм
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Мусаев и Челестини созвонились после конфликта в матче ЦСКА - "Краснодар"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев созвонился с тренером ЦСКА Фабио Челестини после конфликта в матче седьмого тура РПЛ между "армейцами" и "быками".
Фото: ФК "Краснодар"
- Звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла после матча ЦСКА — "Краснодар" из-за удаления Кордобы. Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции, - сообщает источник "Чемпионата".

Напомним, матч седьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между столичным ЦСКА и "Краснодаром" закончился вничью со счетом 1:1. Матвей Кисляк вывел хозяев вперед, однако спустя 8 минут сравнял и установил окончательный счет Джон Кордоба, который вскоре был удален за фол на Мойзесе, что и стало причиной конфликта между тренерами.

На данный момент "Краснодар" лидирует в РПЛ с 16 очками, ЦСКА располагается на втором месте с 15 баллами.

