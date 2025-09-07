Полузащитник "Зенита" прокомментировал победу над "Сьоном"

- "Сьон" — отличный соперник, у них хорошая команда. Мы померились силами и смогли победить. Я очень рад, но теперь нам надо готовиться к возобновлению чемпионата России, - сказал Барриос Metaratings.
Вчера, 6 сентября, "Зенит" на своем поле принимал швейцарский "Сьон" в рамках товарищеского матча. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сине-бело-голубых. В составе петербуржцев дублем отличился Матео Кассьерра, по одному голу забили Роман Вега, Александр Соболев и Лусиано Гонду.
На данный момент "Зенит" идет на пятом месте в РПЛ с 12 очками в 7 турах.
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался после победы сине-бело-голубых над "Сьоном" в товарищеском матче.
Фото: ФК "Зенит"