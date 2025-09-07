Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
Болгария2 тайм
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Полузащитник "Зенита" прокомментировал победу над "Сьоном"

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался после победы сине-бело-голубых над "Сьоном" (5:3) в товарищеском матче.
Фото: ФК "Зенит"
- "Сьон" — отличный соперник, у них хорошая команда. Мы померились силами и смогли победить. Я очень рад, но теперь нам надо готовиться к возобновлению чемпионата России, - сказал Барриос Metaratings.

Вчера, 6 сентября, "Зенит" на своем поле принимал швейцарский "Сьон" в рамках товарищеского матча. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сине-бело-голубых. В составе петербуржцев дублем отличился Матео Кассьерра, по одному голу забили Роман Вега, Александр Соболев и Лусиано Гонду.

На данный момент "Зенит" идет на пятом месте в РПЛ с 12 очками в 7 турах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится