- Лимит на легионеров российскому футболу не нужен! Как футболисты будут развиваться при лимите? Его вообще нужно отменить, - сказал Канчельскис "Чемпионату".
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" высказался о лимите на легионеров в РПЛ
Фото: "Чемпионат"