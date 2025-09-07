Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
Болгария2 тайм
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Лимит на легионеров российскому футболу не нужен! Как футболисты будут развиваться при лимите? Его вообще нужно отменить, - сказал Канчельскис "Чемпионату".

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

