- Сборная Катара — серьезный соперник. К тому же у них дома, на их поле. Просто нашим ребятам точно не будет, нужно показать свой уровень, - сказал Колосков "РБ Спорт".
Товарищеский матч между национальными сборными России и Катара состоится сегодня, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне. 4 сентября Россия сыграла вничью с Иорданией 0:0.
Почетный президент РФС высказался о предстоящем матче сборной России с Катаром
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборной России с Катаром.
Фото: РФС