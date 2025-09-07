Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
Болгария2 тайм
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

"Спартак" этим летом возвращался к кандидатуре защитника "Васко да Гама" - источник

Красно-белые вновь интересовались Лукасом Питоном.
Фото: Imago
По данным источника, московский "Спартак" этим летом вновь возвращался к кандидатуре левого крайнего защитника "Васко да Гама"а Лукаса Питона, которым интересовался год назад.

Сообщается, что с представителем 24-летнего футболиста контактировали агенты от спортивного директора российского клуба Фрэнсиса Кахигао. Отмечается, что на данный момент официального предложения от красно-белых не поступало.

Питон выступает за "Васко да Гама" с января 2023 года. Его контракт рассчитан до конца 2028 года. На счету игрока 144 матча за бразильскую команду, 8 забитых мячей и 24 ассиста. Transfermarkt оценивает латераля в 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings

