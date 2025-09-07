"Спартак" этим летом возвращался к кандидатуре защитника "Васко да Гама" - источник

По данным источника, московский "Спартак" этим летом вновь возвращался к кандидатуре левого крайнего защитника "Васко да Гама"а Лукаса Питона, которым интересовался год назад.
Сообщается, что с представителем 24-летнего футболиста контактировали агенты от спортивного директора российского клуба Фрэнсиса Кахигао. Отмечается, что на данный момент официального предложения от красно-белых не поступало.
Питон выступает за "Васко да Гама" с января 2023 года. Его контракт рассчитан до конца 2028 года. На счету игрока 144 матча за бразильскую команду, 8 забитых мячей и 24 ассиста. Transfermarkt оценивает латераля в 7 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Фото: Imago