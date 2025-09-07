Матчи Скрыть

Первая лига

Родина
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Черноморец
3 - 2 3 2
УфаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Литва
2 - 3 2 3
НидерландыЗавершен
Северная Македония
5 - 0 5 0
ЛихтенштейнЗавершен
Германия
3 - 1 3 1
Северная Ирландия2 тайм
Люксембург
0 - 1 0 1
Словакия2 тайм
Турция
0 - 6 0 6
Испания2 тайм
Польша
3 - 0 3 0
Финляндия2 тайм
Бельгия
6 - 0 6 0
КазахстанЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
1 - 4 1 4
РоссияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
2 - 3 2 3
ЛокомотивЗавершен

Газинский раскрыл подробности возвращения в "Краснодар"

Экс-полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, как произошло его возвращение в стан "быков".
Фото: ФК "Краснодар"
"Написал Сергей Николаевич [Галицкий]: "Сейчас с тобой свяжется Мусаев". Мурад Олегович набрал, обсудили мою роль — так что сразу понимал, что играть буду немного. Ну и подписал контракт", - приводит слова Газинского Sport24.

Юрий Газинский выступал за "Краснодар" с 2013 по 2022 год, а также в сезоне-2024/2025. В прошлом сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Также Газинский выступал за екатеринбургский "Урал" и московское "Торпедо". На счету футболиста 21 матч в составе национальной команды России.

В августе текущего года экс-полузащитник сборной России объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет.

