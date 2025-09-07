"Написал Сергей Николаевич [Галицкий]: "Сейчас с тобой свяжется Мусаев". Мурад Олегович набрал, обсудили мою роль — так что сразу понимал, что играть буду немного. Ну и подписал контракт", - приводит слова Газинского Sport24.
Юрий Газинский выступал за "Краснодар" с 2013 по 2022 год, а также в сезоне-2024/2025. В прошлом сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Также Газинский выступал за екатеринбургский "Урал" и московское "Торпедо". На счету футболиста 21 матч в составе национальной команды России.
В августе текущего года экс-полузащитник сборной России объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет.
Газинский раскрыл подробности возвращения в "Краснодар"
Экс-полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, как произошло его возвращение в стан "быков".
Фото: ФК "Краснодар"