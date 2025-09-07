Батраков: в сборной России нет слабых футболистов

"Хорошие эмоции. Самое главное, что мы сыграли качественно, за исключением пары моментов. Хочется поблагодарить всю команду. В сборной России нет слабых футболистов — все сильные, поэтому приятно играть со всеми", - цитирует Батракова "Чемпионат".
В сентябре национальная команда одержала победу над Катаром на выезде в товарищеском матче со счетом 4:1, а также сыграла в безголевую ничью с Иорданией, встреча проходила в Москве на домашнем стадионе "Спартака".
В октябре текущего года команда Валерия Карпина сыграет с Ираном и Боливией, а в ноябре проведет товарищеские встречи с Перу и Чили. Напомним, что национальная команда России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.
Фото: РФС