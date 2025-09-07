Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Черноморец
3 - 2 3 2
УфаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Литва
2 - 3 2 3
НидерландыЗавершен
Северная Македония
5 - 0 5 0
ЛихтенштейнЗавершен
Германия
3 - 1 3 1
Северная Ирландия2 тайм
Люксембург
0 - 1 0 1
Словакия2 тайм
Турция
0 - 6 0 6
Испания2 тайм
Польша
3 - 0 3 0
Финляндия2 тайм
Бельгия
6 - 0 6 0
КазахстанЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
1 - 4 1 4
РоссияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
2 - 3 2 3
ЛокомотивЗавершен

Батраков: в сборной России нет слабых футболистов

Полузащитник сборной России Алексей Батраков оценил текущий уровень национальной команды.
Фото: РФС
"Хорошие эмоции. Самое главное, что мы сыграли качественно, за исключением пары моментов. Хочется поблагодарить всю команду. В сборной России нет слабых футболистов — все сильные, поэтому приятно играть со всеми", - цитирует Батракова "Чемпионат".

В сентябре национальная команда одержала победу над Катаром на выезде в товарищеском матче со счетом 4:1, а также сыграла в безголевую ничью с Иорданией, встреча проходила в Москве на домашнем стадионе "Спартака".

В октябре текущего года команда Валерия Карпина сыграет с Ираном и Боливией, а в ноябре проведет товарищеские встречи с Перу и Чили. Напомним, что национальная команда России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится