Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Кисляк: сильно кайфанул от игры с Батраковым и Головиным в сборной

Хавбек сборной России Матвей Кисляк поделился эмоциями от игры рядом с полузащитниками Алексеем Батраковым и Александром Головиным.
Фото: сборная России
"Сильно кайфанул от игры с Батраковым и Головиным в одном составе, да и от игры в целом. Хорошо, что победили. Отличный матч провели", - цитирует Кисляка "Чемпионат".

Вчера, 7 сентября, сборная России одержала в гостях разгромную победу в товарищеской встрече над национальной командой Катара со счетом 4:1. Матвей Кисляк отличился на 35-й минуте игры, забив свой дебютный мяч за сборную страны. По итогам поединка полузащитник московского ЦСКА был признан лучшим игроком матча.

