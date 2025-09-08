Кисляк: сильно кайфанул от игры с Батраковым и Головиным в сборной

"Сильно кайфанул от игры с Батраковым и Головиным в одном составе, да и от игры в целом. Хорошо, что победили. Отличный матч провели", - цитирует Кисляка "Чемпионат".
Вчера, 7 сентября, сборная России одержала в гостях разгромную победу в товарищеской встрече над национальной командой Катара со счетом 4:1. Матвей Кисляк отличился на 35-й минуте игры, забив свой дебютный мяч за сборную страны. По итогам поединка полузащитник московского ЦСКА был признан лучшим игроком матча.
Хавбек сборной России Матвей Кисляк поделился эмоциями от игры рядом с полузащитниками Алексеем Батраковым и Александром Головиным.
Фото: сборная России