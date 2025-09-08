"Дзюба хороший спортсмен, поэтому он мог бы добиться успехов в поп-мма. Для профессиональной карьеры в ММА у него уже большой возраст, слишком поздно. И мне было бы интересно с ним подраться", - приводит слова Монсона "СЭ".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Контракт форварда с тольяттинским клубом рассчитан до конца текущего сезона. В августе текущего года футболисту исполнилось 37 лет.
Боец ММА предложил Дзюбе провести бой: мне было бы интересно
Боец ММА Джефф Монсон предложил нападающему "Акрона" Артему Дзюбе провести бой.
Фото: ФК "Акрон"