Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Сокол1 тайм
Урал
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Боец ММА предложил Дзюбе провести бой: мне было бы интересно

Боец ММА Джефф Монсон предложил нападающему "Акрона" Артему Дзюбе провести бой.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба хороший спортсмен, поэтому он мог бы добиться успехов в поп-мма. Для профессиональной карьеры в ММА у него уже большой возраст, слишком поздно. И мне было бы интересно с ним подраться", - приводит слова Монсона "СЭ".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Контракт форварда с тольяттинским клубом рассчитан до конца текущего сезона. В августе текущего года футболисту исполнилось 37 лет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится