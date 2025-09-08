В ЦСКА опровергли интерес "Бешикташа" к Кисляку – Sport24

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, слухи об интересе турецкого клуба к Матвею Кисляку не соответствуют действительности. Также отмечается, что московский клуб оценивает трансфер своего игрока не менее, чем в 30 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Бешикташ" сделал официальное предложение ЦСКА по трансферу Матвея Кисляка. Сообщалось, что клуб готов заплатить за 20-летнего полузащитника 10 миллионов евро, и сам футболист готов к переходу стамбульскую команду.
Матвей Кисляк начал играть в академии ЦСКА в январе 2020 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 11 матчах в составе армейцев, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Интернет-портала Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 миллионов евро.
Фото: ПФК ЦСКА