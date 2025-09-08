Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 0 0 0
Фарерские острова1 тайм
Греция
0 - 0 0 0
Дания1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Израиль
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Швейцария
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швеция1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

В ЦСКА опровергли интерес "Бешикташа" к Кисляку – Sport24

В ЦСКА прокомментеровали информацию об интересе турецкого "Бешикташа" к полузащитнику армейцев Матвею Кисляку.
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщает Sport24. По информации источника, слухи об интересе турецкого клуба к Матвею Кисляку не соответствуют действительности. Также отмечается, что московский клуб оценивает трансфер своего игрока не менее, чем в 30 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Бешикташ" сделал официальное предложение ЦСКА по трансферу Матвея Кисляка. Сообщалось, что клуб готов заплатить за 20-летнего полузащитника 10 миллионов евро, и сам футболист готов к переходу стамбульскую команду.

Матвей Кисляк начал играть в академии ЦСКА в январе 2020 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 11 матчах в составе армейцев, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Интернет-портала Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 миллионов евро.

