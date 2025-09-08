- На заборе много чего пишут. Я не задумывался, - сказал Глушенков корреспонденту Sport24.
Напомним, Максим Глушенков перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в восьми матчах за "Зенит" во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего Глушенкова составляет 14 миллионов евро.
Полузащитник "Зенита" отреагировал на слухи о своем уходе
