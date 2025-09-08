Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

Полузащитник "Сан-Паулу" переходит в ЦСКА за 6 миллионов долларов – "СЭ"

Бразильский полузащитник "Сан-Паулу" Энрике Кармо близок к переходу в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images Sport
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, 18-летний футболист уже вылетел из Бразилии и прилетит в Москву для прохождения медосмотра в среду, 10 сентября. Отмечается, что сумма сделки составит 6 миллионов долларов, кроме того московский клуб заплатит за Кармо 1 миллион долларов бонусами.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский футбольный клуб устроило предложение армейцев по трансферу полузащитника в размере 6-ти миллионов долларов. В сезоне-2025/26 Кармо принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и одну голевую передачу. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1 миллион евро. После семи туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 15 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.

