Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, 18-летний футболист уже вылетел из Бразилии и прилетит в Москву для прохождения медосмотра в среду, 10 сентября. Отмечается, что сумма сделки составит 6 миллионов долларов, кроме того московский клуб заплатит за Кармо 1 миллион долларов бонусами.
Ранее СМИ сообщали, что бразильский футбольный клуб устроило предложение армейцев по трансферу полузащитника в размере 6-ти миллионов долларов. В сезоне-2025/26 Кармо принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и одну голевую передачу. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1 миллион евро. После семи туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 15 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Полузащитник "Сан-Паулу" переходит в ЦСКА за 6 миллионов долларов – "СЭ"
Бразильский полузащитник "Сан-Паулу" Энрике Кармо близок к переходу в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images Sport