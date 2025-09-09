Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

"Не деньги играют в футбол". Защитник "Рубина" - о Жедсоне

Защитник "Рубина" Илья Рожков высказался об игре полузащитника "Спартака" Жедсоне Фернандеше.
Фото: ФК "Спартак"
Обсуждали момент, что у "Спартака" на поле выходит 25-миллионный футболист — Жедсон Фернандеш? Не деньги и большие имена играют в футбол. Важен характер футболиста и дух человека", - цитирует Рожкова "РБ Спорт".

Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил четырехлетний контракт. Полузащитник провел за столичный клуб во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. На счету футболиста 2 матча в составе сборной Португалии.

После 7 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.

