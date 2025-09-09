Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

В Эфиопии согласились провести товарищеский матч со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Эфиопии Бахиру Тилахун Лимених высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС
"Мы согласны и готовы сыграть товарищеский матч с главной сборной России в марте или июне следующего года. Можно рассмотреть и другие окна. Главное, чтобы было предложение, которое мы должны рассмотреть. Место этого матча для нас не важно — мы готовы принять Россию у себя, в Аддис-Абебе", - приводит слова Лимениха Sport24.

На данный момент национальная команда России занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Эфиопия в данном рейтинге располагается на 146 строчке. Напомним, что в сентябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0), а также одержала разгромную выездную победу над Катаром (4:1).

В октябре текущего года сборная России примет в Волгограде национальная команду Ирана, а также проведет товарищеский матч с Боливией в Москве. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу в Санкт-Петербурге и с Чили в Сочи.

