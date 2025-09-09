В Эфиопии согласились провести товарищеский матч со сборной России

"Мы согласны и готовы сыграть товарищеский матч с главной сборной России в марте или июне следующего года. Можно рассмотреть и другие окна. Главное, чтобы было предложение, которое мы должны рассмотреть. Место этого матча для нас не важно — мы готовы принять Россию у себя, в Аддис-Абебе", - приводит слова Лимениха Sport24.
На данный момент национальная команда России занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Эфиопия в данном рейтинге располагается на 146 строчке. Напомним, что в сентябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0), а также одержала разгромную выездную победу над Катаром (4:1).
В октябре текущего года сборная России примет в Волгограде национальная команду Ирана, а также проведет товарищеский матч с Боливией в Москве. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу в Санкт-Петербурге и с Чили в Сочи.
Генеральный секретарь Федерации футбола Эфиопии Бахиру Тилахун Лимених высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС