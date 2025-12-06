Матчи Скрыть

КДК оштрафовал ЦСКА за оскорбление судьи в кубковом матче с "Динамо" Мх

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что ЦСКА оштрафован на 45 тысяч рублей за оскорбления арбитра в кубковом матче с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Клуб оштрафован на 45 тысяч рублей", — приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

Ответный четвертьфинальный матч Кубка России состоялся 26 ноября. По его итогам, ЦСКА одержал победу со счетом 2:1 и сравнял сумму двух встреч. В связи с этим встреча перешла в серию пенальти, где армейцы обыграли махачкалинское "Динамо" со счетом 5:4. После этой игры ЦСКА вышел в следующую стадию Пути РПЛ Кубка России, где встретится с "Краснодаром". Команда из Махачкалы продолжит выступление в Пути регионов.

В 18-м туре РПЛ ЦСКА на выезде сыграет с "Краснодаром". Встреча состоится в субботу, 6 декабря. Махачкалинское "Динамо" в воскресенье, 7 декабря примет "Пари НН".

