Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм
Азербайджан
0 - 0 0 0
Украина1 тайм
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
0 - 0 0 0
Андорра1 тайм

Обляков заявил о желании поиграть в Европе

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился желанием поиграть в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Да, было бы здорово попробовать себя в Европе, если появится хороший вариант, который устроит меня и клуб. Но сейчас я - игрок ЦСКА, и все мысли только как выиграть с клубом трофеи", - сказал Обляков в интервью Metaraitings.

В текущем сезоне Иван Обляков провёл за "армейский" клуб 11 матчей во всех турнирах, отличился тремя забитыми мячами и отдал три голевые передачи.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2018 года. За этот период он принял участие в 265 матчах, отметился 31 голом и отдал 43 голевые передачи.

После семи туров Российской Премьер-Лиги красно-синие находятся на втором месте, имея в активе 15 очков.

