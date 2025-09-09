По информации "Чемпионата", стороны обсуждают последние детали сделки.
Галымжан Кенжебек перешёл в "Елимай" в июле 2025 года. За это время хавбек провёл семь матчей в чемпионате Казахстана, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Предыдущей командой казахстанского полузащитника был "Кошице". За словацкий клуб он принял участие в 17 играх, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Действующий контракт с "Елимаем" рассчитан до конца 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 225 тысяч евро.
"Акрон" достиг договорённости о переходе полузащитника "Елимая" - источник
Фото: ФК "Елимай"