Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм
Азербайджан
0 - 0 0 0
Украина1 тайм
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
0 - 0 0 0
Андорра1 тайм

"Акрон" достиг договорённости о переходе полузащитника "Елимая" - источник

Полузащитник "Елимая" Галымжан Кенжебек близок к переходу в "Акрон".
Фото: ФК "Елимай"
По информации "Чемпионата", стороны обсуждают последние детали сделки.

Галымжан Кенжебек перешёл в "Елимай" в июле 2025 года. За это время хавбек провёл семь матчей в чемпионате Казахстана, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Предыдущей командой казахстанского полузащитника был "Кошице". За словацкий клуб он принял участие в 17 играх, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Действующий контракт с "Елимаем" рассчитан до конца 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 225 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится