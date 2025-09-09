Сергеев: в матчах за сборную выкладываемся на 100 процентов

"Какой соперник есть на данный момент, с тем и играем. В матчах за сборную отдаёмся на 100 процентов, потому что не делим игры на товарищеские или другие, каждый матч для нас как официальный", - сказал Сергеев в интервью "Матч ТВ".
В сентябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча. 4 сентября национальная команда сыграла против сборной Иордании на "Лукойл Арене" в Москве. Матч завершился ничьей со счетом 0:0. 7 сентября Россия одержала победу над Катаром (4:1) в выездном мачте в Эр-Райане. В составе российской команды отличились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев, Алексей Миранчук. В составе катарцев единственный гол забил Акрам Афиф.
Иван Сергеев провёл за национальную команду семь матчей и отметился двумя забитыми мячами.
Нападающий сборной России Иван Сергеев назвал причину серии из 20 матчей без поражений в сборной.
Фото: РФС