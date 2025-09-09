"Можно мечтать и говорить о многом, но думаю, что лицом в грязь не ударили бы. Любой спортсмен всегда верит в свою команду, ставит самые высокие задачи. Верю, что сыграем уже на Евро-2028", - сказал Воробьёв в интервью "Матч ТВ".
4 сентября сборная России встретилась с Иорданией в домашнем товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 0:0. 7 сентября национальная команда одержала победу над Катаром со счетом 4:1 на стадионе в Эр-Райане. Голами в составе российской сборной отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. Единственный мяч в составе хозяев забил Акрам Афиф.
В следующий раз команда Валерия Карпина проведет встречу со сборной Ирана. Матч состоится 10 октября в Волгограде. 14 октября Россия сыграет с Боливией в Москве.
Нападающий сборной Росси верит, что команда сыграет на Евро-2028
Нападающий сборной России Дмитрий Воробьёв рассказал о возможных перспективах национальной команды в квалификации чемпионата мира.
Фото: РФС