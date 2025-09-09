"Они не очень готовы к этому". Непомнящий поделился ожиданиями от игры "Балтика" - Зенит"

- "Балтика" может в матче с "Зенитом" продолжить свою беспроигрышную серию в этом сезоне. Эта игра — больше проверка для петербургской команды, чем для калининградской. Футболистам "Зенита" придется бороться за мяч на каждом участке поля, учитывая, в какой интенсивный футбол играет "Балтика". Мне кажется, "Зенит" не очень готов к этому.
Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой "Балтика" примет у себя дома петербургский "Зенит", состоится в ближайшее воскресенье, 14 сентября. Матч пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
На данный момент команда Андрея Талалаева набрала 15 очков и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В текущем чемпионате калининградцы не потерпели еще ни одного поражения и опережают "Зенит", идущий пятым, на три балла.
Источник: "Чемпионат"