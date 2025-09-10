"Он мог нас двигать на макете, не понимая, что нам трудно исполнять то, что он говорит. Это больше относится к моменту, когда мы вылетели в Первую лигу. Плохо обсуждать его после отъезда, но скажу кратко — души у него нет. Я говорил, что к игрокам он относился как к фишкам, — это как раз про его поступки", - цитирует Заболотного "Чемпионат".
Роберт Морено был главным тренером "Сочи" с декабря 2023 года по сентябрь текущего года. При испанском специалисте южане вылетели в Первую Лигу по итогам сезона-2023/2024, однако спустя сезон вернулись благодаря победе в стыковых матчах над "Пари НН".
Новым главным тренером команды стал Игорь Осинькин, который ранее работал в самарских "Крыльях Советов". После 7 сыгранных туров южане располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата - в активе команды 1 набранный балл. В 8 туре РПЛ сочинцы сыграют с самарскими "Крыльями Советов".
Николай Заболотный: у Роберта Морено нет души - он относился к игрокам как к фишкам
Бывший голкипер "Сочи" Николай Заболотный рассказал о работе с Робертом Морено.
Фото: ФК "Сочи"