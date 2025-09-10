"Все понимают, что ключевая цель — остаться в РПЛ. Одно очко за семь матчей — это мало. Предстоит большая работа, понадобится немного удачи. Но задача сохранения прописки в премьер-лиге не может быть единственной — необходимо заложить базу, чтобы избежать таких провалов в будущем", - сказал Осинькин в интервью "СЭ".
Напомним, что в сентябре текущего года руководство "Сочи" отправило Роберта Морено в отставку с поста главного тренера команды - испанец работал в клубе с декабря 2023 года. Его место занял Игорь Осинькин, который ранее работал в самарских "Крыльях Советов".
После 7 сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным очком. В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", которые на данный момент занимают 8 место в таблице с 9 баллами в своем активе.
Осинькин рассказал, какая задача стоит перед ним в "Сочи"
Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин рассказал о задаче команды на сезон.
Фото: ФК "Сочи"