"То ли не хочет, то ли не может". Защитник ЦСКА - об игре новичка "Зенита"

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об игре полузащитника "Зенита" Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
"Видел его во "Фламенго" — в полном порядке. Но в "Зените" Жерсон этого вообще не показывает. И я не понимаю, в чем проблема. То ли не хочет, то ли не может", - сказал Круговой в интервью Sport24.

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 25 миллионов евро.

