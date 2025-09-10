"Видел его во "Фламенго" — в полном порядке. Но в "Зените" Жерсон этого вообще не показывает. И я не понимаю, в чем проблема. То ли не хочет, то ли не может", - сказал Круговой в интервью Sport24.
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 25 миллионов евро.
"То ли не хочет, то ли не может". Защитник ЦСКА - об игре новичка "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"