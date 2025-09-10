"Вадим получил травму. Говорить о том, что это произошло в расположении сборной, наверное, некорректно. Но болевые ощущения там у него появились, они не позволяли тренироваться. Сделали обследование, которое выявило травму, к сожалению. Порядка трёх недель придётся пропустить", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
В текущем сезоне Вадим Раков провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Форвард перешел в самарский клуб из московского "Локомотива" на правах аренды до конца сезона-2024/2025.
После 7 сыгранных туров команда Магомеда Адиева располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги самарцы примут на домашнем стадионе "Сочи", который занимает последнее место в таблице с 1 баллом в своем активе.
Стал известен срок, на который выбыл Раков из-за травмы
Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал о состоянии здоровья нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова.
Фото: ФК "Крылья Советов"