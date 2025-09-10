В "Пари НН" высказались о возможном подписании экс-полузащитника "Зенита"

"Есть ли желание у клуба подписать Зделара? Мы с ним общались, но у него другие планы", - приводит слова Удальцова "Матч ТВ".
Саша Зделар выступал за петербургский "Зенит" с февраля по август 2025 года - полузащитник покинул клуб на правах свободного агента, расторгнув соглашение. Сербский футболист провел за петербуржцев во всех турнирах 10 матчей и отметился 1 голевой передачей. Рыночная стоимость 30-летнего полузащитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.
