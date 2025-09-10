Сенников: все команды РПЛ неплохо укрепились в это ТО - "Локомотив", "Спартак", "Зенит", "Краснодар", "Балтика"

- Все команды неплохо укрепились в это трансферное окно. "Локомотив" взял Бакаева, Комличенко, Руденко. "Спартак" и "Зенит" сделали крупные покупки. Перрен в "Краснодар" пришёл из чемпионата Франции. Оценивать можно будет в конце сезона. "Балтика", кстати, тоже хорошо укрепилась. В "Крыльях" были серьёзные перестановки, - передаёт слова Сенникова Metaratings.ru.
12 сентября в Российской премьер-лиге закрывается летнее трансферное окно 2025 года, после его закрытия команды в течение двух недель смогут заключать контракты с игроками, которые являются свободными агентами.
По оценке футбольно-аналитического портала Transfermarkt, все клубы РПЛ суммарно потратили на трансферы лето 2025 года около 128 миллионов евро, выручив при этом около 64 миллионов. Самым дорогим переходом лета стало подписание "Зенитом" бразильского полузащитника "Фламенго" Жерсона, сумма трансферной компенсации составила 25 миллионов евро.
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил трансферную кампанию в РПЛ летом 2025 года.
