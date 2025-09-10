Петржела: в России много талантливой молодёжи. Просто нужно доверять им и давать шанс

- Ужесточение лимита на легионеров, безусловно, поможет футболу и особенно сборной. В России много очень талантливой молодёжи. Так было и во времена моей работы в "Зените". Были Аршавин, Кержаков, Радимов, Денисов, Анюков и другие ребята. Просто тренерам нужно доверять им и давать шанс, - передаёт слова Петржелы Metaratings.ru.
Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв озвучивал в качестве целевого показателя лимита на легионеров в РПЛ конфигурацию "не более 10 игроков-иностранцев в заявке, не более 5 на поле". Сейчас клубы РПЛ могут заявлять на сезон до 13 легионеров и до 8 из них одновременно выпускать на поле.
Чешский экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА