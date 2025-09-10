Заварзин: в "Спартаке" денег никто не считает. Руку в мешок опустил, достал 20 миллионов, вот и вся задача

- Если бы у "Спартака" не было бюджета, то они бы таким не занимались. А деньги там просто никто не считает. Руку в мешок опустил, достал 20 миллионов, вот и вся задача. Видимо, они думают, что нефть будут всю жизнь качать. Когда я занимался делами в "Спартаке", то каждое утро просыпался и думал, где взять денег на содержание команды. А на сегодняшний день такой проблемы нет. Бюджет же прописан. Ведущие клубы РПЛ сегодня деньги не зарабатывают, а осваивают, - передаёт слова Заварзина Legalbet.
Ранее московский "Спартак" объявил об уходе в "Дамак" из Саудовской Аравии парагвайского полузащитника Хесуса Медины. 28-летний вингер покинул красно-белых на правах свободного агента. В июле 2023 года "Спартак приобрёл Медину у ЦСКА за трансферную компенсацию в размере 6 миллионов евро. В августе 2025 года красно-белые продали в лиссабонский "Спортинг" за 300 тысяч евро 27-летнего португальского левого защитника Рикарду Мангаша, которого приобретали за 2 миллиона евро.
Лето 2025 года самой дорогой покупкой "Спартака" стал 26-летний португальский хавбек Жедсон Фернандеш, выкупленный у турецкого "Бешикташа" за 20,78 миллиона евро.
Экс-генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин высказался о трансферной политике красно-белых с покупкой дорогих игроков и их последующим уходом бесплатно или задёшево.
Фото: ФК "Спартак"