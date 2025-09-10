Матчи Скрыть

Президент "Амкала" высказался о появлении Медведева в стартовом составе на матч Кубка России

Глава медийного футбольного клуба "Амкал" Герман Попков рассказал, сколько минут сыграет бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев в матче Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
- Александр Иванович зарядил всех своей энергией. Думаю, что стоит ожидать его в стартовом составе. Сегодня на предыгровой тренировке наигрывался нашим тренерским штабом именно в основной обойме, - сказал Попков "Чемпионату".

Медийный футбольный клуб "Амкал" сыграет с белгородским "Салютом" в матче 1/64 финала Пути регионов Кубка России. Встреча состоится завтра, 11 сентября, в 17:00 по московскому времени.

Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев находится в заявке "Амкала" на завтрашний матч. Он станет самым возрастным игроком в истории российского футбола, если появится на поле. 14 августа Медведеву исполнилось 70 лет.

