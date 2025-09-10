"Зенит" отложил работу над трансфером вингера "Палмейраса" - источник

Зенит " решил отложить работу над покупкой нападающего "Палмейраса" Рикельме Филлипи до января.

Фото: IMAGO/ТАСС

Об этом сообщает ESPN. По данным источника, причинами являются малое количество времени до закрытия трансферного окна и высокая стоимость на футболиста. "Палмейрас" не готов отдавать игрока менее чем за 15 миллионов евро.



Рикельме Филлипи является воспитанником "Палмейраса". За взрослую команду 18-летний нападающий провел 1 матч, не отличившись результативными действиями.