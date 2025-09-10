- Он еще молодой парень. Видимо, ему сделали интересное предложение, ему интересно в России. Посмотрим, как он играет. Удачи ему, самое главное, - сказал Канчельскис "СЭ".
Луиш Нани стал игроком медийного клуба "Банка". Отмечается, что португалец примет участие в матче третьего тура Кубка Медиалиги с "Амкалом". Встреча состоится 14 сентября.
Нани становился победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "Манчестер Юнайтед" в 2008 году. В составе сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы 2016 года.
Канчельскис высказался о переходе обладателя ЛЧ и Евро в медиалигу
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе португальского футболиста Луиша Нани в медийный клуб "Банка" из России.
