"Фенербахче" попрощался с защитником, который перешел в "Спартак"

- Мы хотели бы поблагодарить игрока за его старания и пожелать ему успешной карьеры, - говорится на сайте турецкого клуба.
Вчера, 9 сентября, "Спартак" подписал с 31-летнего Джику до 2027 года.
Александер Джику выступал за "Фенербахче" с 2023 года. За этот период ганский защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего Джику составляет 6,4 миллионов евро.
Фото: Getty Images