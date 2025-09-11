"Все мои друзья и знакомые говорят, что я воспитанник "Зенита". По жизни тоже ощущаю себя петербуржцем — живу там уже шестой год. Тяжело представить, что могу играть в какой-то другой команде — природнился к городу, клубу, болельщикам. Опять же, этого всего не было бы без того неудачного опыта в ЦСКА, наверное", — сказал Мостовой в интервью "РБ Спорт".
Андрей Мостовой перешёл в "Зенит" летом 2019 года. В составе петербургской команды он провёл 183 матча, забил 38 голов и отдал 18 голевых передач. В текущем сезоне полузащитник отметился тремя забитыми мячами в девяти встречах во всех турнирах.
На данный момент сине-бело-голубые занимают пятое место в чемпионате России с 12 очками. Следующий матч команда Семака проведёт на выезде против "Балтики". Игра пройдёт в воскресенье, 14 сентября.
Мостовой заявил, что считает себя петербуржцем
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал свою карьеру в Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"