Полузащитник "Сочи": не понял, почему меня начали убирать из стартового состава

Полузащитник "Сочи" Дмитрий Васильев высказался об адаптации в команде.
Фото: ФК "Сочи"
"В принципе, мне адаптация в "Сочи" вообще не нужна была, потому что в клубе много знакомых игроков. Я просто немного не понял, почему меня начали в определённый момент убирать из стартового состава", - сказал Васильев в интервью "РБ Спорт".

Дмитрий Васильев этим летом перешёл в "Сочи" на правах аренды из "Зенита". В текущем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и отличился двумя забитыми мячами.

После семи туров "Сочи" занимает 16 место в Российской Премьер-Лиге, набрав одно очко. Следующий матч "барсы" проведут на выезде против "Крыльев Советов". Игра пройдёт в воскресенье, 14 сентября.

