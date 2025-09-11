"Он был голоден до работы, до занятий, до игр. Матвей просил найти ему дополнительную тренировку, но мы решили не рисковать — выпустить его более свежим на игру с Катаром. Точно знаю, что ему была нужна эта игра. Но все, что касается клуба, — вопросы тренеров клуба. Думаю, они видели матч с Катаром и учли, что Матвей получил практику. Это ему поможет в дальнейшем", - сказал Кафанов в интервью "СЭ".
Матвей Сафонов перешёл в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. 26-летний вратарь провёл 17 матчей за парижский клуб в прошлом сезоне во всех турнирах и семь раз сыграл на ноль. В составе команды Матвей Сафонов завоевал Кубок и Суперкубок Франции, стал чемпионом страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2029 года.
Напомним, что российский голкипер отыграл весь матч за национальную команду против сборной Катара (4:1). Голами в составе россиян отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.
Кафанов надеется, что матч с Катаром поможет Сафонову
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о перспективах Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: РФС