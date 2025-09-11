Митрофанов: европейские организации против нашего отстранения

"Почти все европейские организации и УЕФА против нашего отстранения, они были вынуждены это сделать под огромным давлением политики. Они вынуждены с ним считаться. Если бы было голосование, решение о возвращении уже было бы принято. Есть проблема логистики, виз, проживания. Но тенденция имеет позитивный вектор развития", - сказал Митрофанов в интервью "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что глава УЕФА не поддерживает отстранение России.
Напомним, команда России не принимает участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. В сентябре российская сборная провела две товарищеские игры. 4 сентября в Москве национальная команда сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Валерия Карпина в Эр-Райане обыграли Катар (4:1).
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал возможное возвращение России на международные турниры.
Фото: Матч ТВ