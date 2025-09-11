"Мы играем, чтобы побеждать. "Локомотив" - топ-клуб. Хотим завоевать золото. Какие ещё задачи могут быть?", - сказал Воробьёв в интервью "Российской газете".
Дмитрий Воробьёв в шести матчах Российской Премьер-Лиги в составе "Локомотива" отличился пятью забитыми мячами.
После семи сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на четвёртом месте в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.
Следующий матч "железнодорожники" проведут на выезде против "Ахмата". Игра пройдёт в субботу, 13 сентября.
Воробьёв - о задаче "Локомотива" на сезон: хотим завоевать золото
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв рассказал о целях команды на сезон.
