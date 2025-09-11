"Сам делаю что-то не так. Надо больше работать на тренировках, стараться приносить больше пользы в играх, нежели сейчас", - сказал Салтыков в интервью "Чемпионату".
В текущем сезоне Никита Салтыков принял участие в пяти матчах во всех турнирах за "Локомотив" и не отметился результативными действиями. В минувшем он сыграл за команду в 11 матчах во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
После семи сыгранных туров чемпионата России "железнодорожники" находятся на четвёртом месте в турнирной таблице с 15 набранными очками.
Следующий матч красно-зелёные проведут на выезде против "Ахмата". Игра пройдёт в субботу, 13 сентября.
Салтыков высказался о причинах недостатка игрового времени в "Локомотиве"
Полузащитник "Локомотива" Никита Салтыков объяснил, почему в этом сезоне он редко выходит на поле.
Фото: ФК "Локомотив" Москва